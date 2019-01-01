ريبيري لا يستبعد اللعب في أستراليا

اللاعب أنهى مسيرته مع بايرن ميونيخ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ استبعاد اللعب في أستراليا الموسم القادم، موضحًا أنه لم يُقرر بعد وأن كل الخيارات متاحة أمامه.

وكان اللاعب الألماني قد أعلن نهاية مسيرته مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدثت عدة تقارير عن إمكانية انتقاله للعب في الدوري القطري أو السعودي خاصة لفريقي الدحيل والنصر.

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وكان ماركوس بابل المدير الفني لفريق ويسترن سيدني واندرز قد دعا ريبيري للعب في الدوري الأسترالي، بقوله "تحدثت معه بالطبع، وقت له "أوك، إن أردت أن تربح الكثير من المال يُمكنك اللعب في قطر أو مكان آخر، لكن إن أردت أن تُصبح نجمًا، عليك القدوم إلى أستراليا".

لكن نجم بايرن ميونيخ السابق استبعد موافقة ريبيري على اللعب في أستراليا، وقد سُئل صاحب الـ36 عامًا عن الأمر، فأجاب "أنتم تعلمون أنني لعبت كرة القدم للمتعة والاستمتاع بها. أنا احب كرة القدم".

أضاف "إن لعبت جيدًا، ستصنع لنفسك اسمًا عظيمًا وبعدها المال سيأتي لوحده، فأنت تكسب المال مقابل ما تفعله. أنا لا ألعب لمجرد المال. لكن لماذا لا أكون زميلًا لبابل؟ لا أعلم. هناك العديد من الخيارات ولا أعلم أين سأذهب بعد".