ريبيري يسخر من فيفا 20

هيثم محمد تويتر

سخر فرانك ريبيري، النجم الفرنسي لفيورنتينا، من لعبة فيفا 20 الجديدة بعد صدورها في الأسابيع الأخيرة.

ويتألق ريبيري بشكل لافت مع الفيولا منذ انضمامه لصفوفه مطلع الموسم، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في سبتمبر.

ونشر ريبيري صورة له من اللعبة على "تويتر" وعلق قائلاً: "كنت ألعب مع أطفالي فيفا 20، من هذا الشخص؟".

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx