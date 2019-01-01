ريبيري: تلقيت 7 عروض في 2009 وفضلت البقاء في بايرن

تعرف على تصريحات ريبيري حول الفترة التي كان قريبًا فيها من مغادرة بايرن ميونخ

أكد فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني، تلقيه عروضًا من 7 أندية مختلفة خلال سوق الانتقالات الصيفية في 2009.

ريبيري أعلن رحيله عن صفوف البافاري بنهاية الموسم الجاري.

وقال الفرنسي في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "صيف 2009 كان ساخنًا للغاية، تلقيت نحو 7 عروض مختلفة أبرزها من تشيلسي مقابل 80 مليون يورو بجانب اللاعب جوزيه بوسينجوا، كما حاول ريال مدريد دفع بين 65 إلى 70 مليون يورو لضمي".

وواصل: "وقتها قال لي أولي هونيس، رئيس النادي، إن برشلونة لديه ليونيل ميسي وريال مدريد يمتلك كريستيانو رونالدو ونحن لدينا ريبيري".

وتابع: "عانيت من إصابة في الركبة في مارس 2015 واعتقد أنّ فترة الغياب ستكون أسبوعين أو ثلاثة لكنها استمرت لثماني أشهر حتى أنني فكرت في الاعتزال".

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( 📸 : @FCBayernAr ) pic.twitter.com/eJCzx2IxLr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

واختتم: "ارتكبت الكثير من الأخطاء في حياتي وكنت قادرًا على تقديم الأفضل ولكن لم يحدث".

جدير بالذكر أنّ فرانك حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في 2013 كما وصل لنهائي 2010 و2012 وخسرهما أمام إنتر وتشيلسي على التوالي.