ريان مينديز يُوضح حقيقة مفاوضاته مع العين

مهاجم الشارقة يتحدث عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى ريان مينديز مهاجم الشارقة وجود أي مفاوضات مع العين، مؤكدًا تمسكه بالبقاء مع الملك.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن إمكانية رحيل مهاجم الرأس الأخضر عن بطل دوري الخليج العربي الإماراتي هذا الصيف، خاصة لنادي العين، لكن مينديز نفى تلك الأخبار جملة وتفصيلًا.

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إذ قال لصحيفة الإمارات اليوم "لم يبلغني وكيل أعمالي بوجود أي عروض من أندية أخرى، وهذا الموضوع ليس من اهتماماتي في الوقت الحاضر".

أضاف "أعتز بارتداء قميص الملك ولا أفكر إلا بالشارقة، تركيزي حاليًا منصب على الاستعداد للموسم القادم من دوري الخليج العربي".

يُذكر أن صاحب الـ29 عامًا كان قد ارتدى قميص الشارقة خلال الصيف الماضي ووقع مع النادي عقدًا يمتد لـ3 سنوات، وقد تألق للغاية الموسم الماضي وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري الخليج العربي.

وقد خاض مينيدز 26 لقاءً في الدوري أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 6.