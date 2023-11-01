ريان بلعيد.. "لامين يامال" جديد بين الجزائر وإسبانيا!

جوهرة أتلتيكو مدريد الجديدة..

مع تزايد عدد القادمين من عائلات لأبوين أفارقة هاجروا إلى إسبانيا، يتعين على منتخب "لاروخا" بشكل متزايد أن يفاضل بين المواهب الأفضل من هؤلاء الوافدين كي يجذبهم إلى صفوفه.

دائمًا ما يحدث ذلك السجال بين لاعب وافد إلى إسبانيا، قرر تمثيل "لا روخا" أو ذهب لتمثيل بلده الأصلي، ولعل حالة لاعب برشلونة لامين يامال هي الأخيرة بهذا الصدد.

آخر الأسماء التي تلت حالة يامال هي حالة الجزائري الواعد ريان بلعيد، اللاعب ذو الأصول الجزائرية، والذي ينشط في صفوف أتلتيكو مدريد.

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اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، وجد من قبل في قوائم إسبانيا تحت ١٩ عامًا، لكن منتخب الجزائر تحت 20 عامًا قد استدعاه بالفعل، وفقًا لصحيفة "ريليفو".

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يعد بلعيد لاعب خط وسط مهاجمًا ذا تمريرات حاسمة، سجل مؤخرًا لصالح فريق أتلتيكو تحت 19 عامًا ضد سلتيك في الفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا للشباب، ولعب دورًا حاسمًا في ديربي مدريد الناري تحت 19 عامًا.

ويبدو بلعيد أقرب لتمثيل الجزائر من "لاروخا" لكن حتى يتم استدعاؤه للمنتخب الجزائري الأول، من المرشح أن يظل ذلك السجال بين إسبانيا والجزائر قائمًا.