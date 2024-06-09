أندية السعودية لن تستفيد! .. يويفا يعوض الأندية عن اليورو

مكاسب مادية للأندية

كشف تقرير إسباني عن نظام وحجم التعويضات التي تتحصل عليها الأندية مقابل مشاركة لاعبيها في أمم أوروبا 2024.

ويعرض الاتحاد الأوروبي على الأندية نظام تعويض يومي عن غياب لاعبيها، بمجموع 140 مليون يورو ستوزع على الفرق التي يلعب لاعبوها في اليورو.

نقطة مهمة كشفت عنها "آس" أن اليويفا يعوض فقط الأندية التابعة له، وبالتالي لن تستفيد الأندية السعودية التي تملك ممثلين في البطولة مثل النصر أو الهلال أو الاتفاق على سبيل المثال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد يتراوح المبلغ يومياً من 3300 إلى 10 آلاف يورو بحسب التقرير الذي ضرب مثلاً بريال مدريد كونه يملك 9 لاعبين في البطولة.

وقد يحصل ريال مدريد على إجمالي في حدود 2-3.5 مليون يورو بحسب التقرير نظير مشاركة لاعبيه، المبلغ الذي قد يرتفع بحسب الصحيفة إذا سجل كيليان مبابي رسمياً في الأول من يوليو حيث ستكون البطولة مستمرة بعد.