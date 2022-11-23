ريال مدريد يُعلن موقفه .. بيريز يُغلق أبواب البرنابيو في وجه رونالدو!

ريال مدريد قال لا

خطف مستقبل كريستيانو رونالدو الأنظار في وقت كأس العالم، حيث ينتظر الجميع معرفة الوجهة القادمة لنجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، بعد فسخ تعاقده مع الأخير.

وربطت تقارير صحفية النجم البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد من جديد بعدما أصبح لاعبًا حرًا، في الوقت الذي يبحث فيه النادي الإسباني عن التعاقد مع مهاجم جديد بسبب الحالة البدنية غير المستقرة لكريم بنزيما.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد لن يتعاقد مع قائد منتخب البرتغال، لأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يدرس بالفعل توقيعًا طويل الأمد، مما يُصعب فرص وصول رونالدو إلى العاصمة الإسبانية حتى لو لمدة ستة أشهر.

قطع النجم البرتغالي العلاقات تمامًا مع مانشستر يونايتد ببعض التصريحات المتفجرة ضد النادي ومدربه إريك تن هاج، ويبحث البرتغالي ووكيله عن فريق جديد له بعد كأس العالم.

يذكر أنه تم ربط كريستيانو رونالدو بالعديد من الأندية منذ أسابيع على رأسهم تشيلسي ونابولي وسبورتينج لشبونة والنصر.