ريال مدريد يوضح طبيعة إصابة بنزيما

نادي ريال مدريد الإسباني يصدر بيانًا رسميًا يوضح من خلاله طبيعة إصابة لاعبه الفرنسي كريم بنزيما وسبب غيابه عن تدربيات اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة لاعبه الفرنسي كريم بنزيما والتي أبعدته عن مران الفريق اليوم وستبعده عن مواجهة رايو فايكانو.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أن بنزيما قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية وأنه سيخضع للمزيد من الفحوصات.

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وكتب النادي: "بعد الكشف الطبي الذي خضع له اليوم لاعبنا كريم بنزيما عن طريق الخدمات الطبية في نادي ريال مدريد تبين إصابته بمشكلة عضلية".

وأضاف البيان: "الإصابة جاءت في العضلة الخلفية الثنائية للقدم اليسرى، وسيتم تقييم حالة اللاعب بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة".

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وتغيب كريم بنزيما عن تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم استعدادًا لمواجهة رايو فايكانو ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد رجحت غياب كريم بنزيما عن الثلاث مباريات المتبقية من بعد لقاء فايكانو لريال مدريد هذا الموسم.