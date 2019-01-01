ريال مدريد يوجه رسالة تحذيرية لبوجبا

شروط بوجبا للانضمام لريال مدريد مرفوضة

وجّه نادي ريال مدريد الإسباني رسالة تحذيرية إلى بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، والقريب من الانضمام إلى صفوف الملكي.

ريال مدريد تعاقد مع 5 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية والتي تبدأ رسميًا في الأول من يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنّ أحد المسؤولين في ريال مدريد - رفضت الكشف عن اسمه - طلب من بوجبا عدم اتباع تعليمات وكيل أعماله، مينو رايولا، والقتال لأجل تسهيل عملية انضمامه للبلانكوس.

وقال المسؤول: "لو أنّ نيمار أو مبابي طلبا 20 مليون يورو راتبًا سنويًا للانضمام لريال مدريد لربما نوافق على الطلب، لأن الثنائي من طراز رفيع وقادرين على قيادة النادي نحو الافضل".

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وتابع: "ولكن لاعب مثل بوجبا لا يحق له أن يكون أكثر لاعب حصولًا على الرواتب في ريال مدريد. إنّه جيد ولكن ليس لهذا الحد".

واختتم: "أنصح بوجبا بالتخلي عن هؤلاء الذي يغالون في مطالبه المالية ويحاول التفكير فقط على الشق الرياضي، لكن من يعملون معه لن يساعدوه على الانضمام للفريق".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يفاضل بين بوجبا وكريستيان إيريكسن في سوق الانتقالات الجارية.