ريال مدريد يواجه ليفانتي بـ 16 لاعبًا فقط وبدون زيدان!

ظروف صعبة تحيط بمباراة ريال مدريد وليفانتي

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن ريال مدريد سيدخل مواجهة ليفانتي المقبلة ضمن منافسات الدوري الإسباني في أوضاع في غاية الصعوبة ولا يحسد عليها على الإطلاق.

ويستضيف ريال مدريد غريمه ليفانتي على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني وعينه على المتصدر أتلتيكو.

وحول ذلك، ذكرت الموندو ديبورتيفو أن غياب زين الدين زيدان عن قيادة النادي الملكي سيتواصل بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا وإيجابية العينة الخاصة به.

وفي الوقت الذي سيقود فيه المساعد بيتوني الفريق في المباراة، سيكون لديه 16 لاعبًا فقط من الفريق الأول وسط العديد من الغيابات التي يعاني منها بطل الدوري الإسباني.

بعد رحيل لوكا يوفيتش ومارتين أوديجارد إلى فرانكفورت وآرسنال على سبيل الإعارة في موسم الانتقالات الشتوية الحالية، بات فريق ريال مدريد يمتلك في قائمته 22 لاعبًا فقط.

ومع هذه الخسائر الست التي يعاني منها قبل مواجهة ليفانتي، يتبقى 16 لاعبًا فقط في حالة جيدة ،تسمح لهم بالمشاركة في المباراة بالإضافة إلى حراس المرمى.

سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز وداني كارفاخال على الأرجح لن يلحقوا بالمباراة بالإضافة إلى فالفيردي ورودريجو وناتشو الذين من المؤكد ألا يكونوا جاهزين.

رودريجو وفالفيردي يعانيان من إصابات طويلة المدى بينما أصيب ناتشو فيرنانديز بفيروس كورونا تمامًا كمدربه زين الدين زيدان ويخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي.

وبسبب غياب لوكاس فاسكيز وكارفاخال وناتشو عن قائمة الفريق، فإنسيكون ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن لريال مدريد أمام ليفانتي بينما الشخص الذي سيلعب في قلب الدفاع سيكون ميليتاو.

نيمار لراموس : لو انتقلت لباريس سان جيرمان سأجدد عقدي أنا ومبابي

يذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يعاني من العديد من الإصابات في الوقت الحالي، حيث أنها أزمة عامة لجميع أندية كرة القدم بسبب فيروس كورونا وما تسبب فيه من تغيير لخارطة كرة القدم.