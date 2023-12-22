سيطرة جديدة من ريال مدريد على جوائز الدوري الإسباني....

يواصل ريال مدريد، تقديم مستويات جيدة في الدوري الإسباني، خلال الفترة الماضية جعلته يتصدر ترتيب الليجا، بالتساوي مع جيرونا.

وامتدت هيمنة ريال مدريد، وانتصاراته من داخل الملعب إلى خارجه، بعدما أصبح مدربه كارلو أنشيلوتي، ولاعبي الفريق مرشحين دائمين للفوز، بجواز الليجا، وهذه المرة مرشح ريال مدريد للفوز بثلاث جوائز عن شهر ديسمبر.

وترشح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، لجائزة مدرب الشهر ويتنافس معه إرنستو فالفيردي، المدير الفني لأتلتيك بيلباو، وكذلك ميجيل سانشيز مدرب جيرونا.

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وكالعادة يتواجد، نجم وهداف ريال مدريد، هذا الموسم جود بيلينجهام، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر ديسمبر.

بينما مرشح هدف براهيم دياز، الذي سجله في شباك فياريال، لجائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر، بعدما تجاوز اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، دفاع الغواصات وتلاعب بهم قبل أن يسدد الكرة ببراعة في الشباك.

وأنهى ريال مدريد، مبارياته في العام الحالي، بفوز هام على ألافيس مساء يوم الخميس، قبل أن يحصل على العطلة الشتوية، ويعود من جديد في منتصف يناير القادم.