ريال مدريد يهزم الجميع كعادته.. الاتحاد الأوروبي ينشر قائمة الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا 2022

كم حصل ريال مدريد وليفربول من دوري أبطال أوروبا 2022؟

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها كل نادٍ الموسم الماضي نظير مشاركته في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. وقد أظهر التقرير تقاضي ريال مدريد الجائزة الأكبر بين الأندية.

ووزع الاتحاد الأوروبي مبلغ قيمته 2.2 مليار دولار بين الأندية المشاركة في دوري الأبطال فقط.

وتوج ريال مدريد الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على ليفربول في النهائي. وحصل ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي عن الموسم الماضي على مبلغ قيمته 146.5 مليون دولار.

وحل ليفربول وصيف ريال مدريد ثانيًا كذلك في القائمة بحصوله على 131.4 مليون دولار.

ونال بايرن ميونخ الألماني 120.4 مليون دولار رغم خروجه من ربع النهائي على يد فيا ريال الإسباني. أما مانشستر سيتي الإنجليزي الذي وصل حتى نصف النهائي وخرج على يد ريال مدريد فحصل على 119 مليون دولار.

في حين تقاضى باريس سان جيرمان الذي ودع من ثمن النهائي أمام ريال مدريد مبلغ قدره 100.7 مليون دولار.

الفوز بلقب دوري الأبطال لا يُعني بالضرورة الحصول على الجائزة المالية الأكبر؛ فالجوائز تُحسب على عدد من العوامل بينها مبلغ ثابت من المشاركة في كل دور، كما أن الفوز أو التعادل في دور المجموعات يعادل مبلغًا معينًا. بالإضافة لمبلغ معين من البث التلفزيوني يوزع على أندية كل بلد وكلما قل عدد الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية حصل الفريق على مبلغ أكبر.