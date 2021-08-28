ريال مدريد يهدد باريس بالانسحاب من صفقة مبابي

ساعات حاسمة في الميركاتو

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بتوجيه رسالة تحذيرية إلى نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان بخصوص صفقة التعاقد مع كيليان مبابي.

الأمور بدأت تتسم بالسرعة خلال الأيام القليلة الماضية، وسط محاولات مستمرة من ريال لحسم الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات في 31 أغسطس الجاري.

مبابي عقده ينتهي مع باريس الصيف القادم، مما يجعل النادي الفرنسي مهددًا بخسارته بالمجان بعد نهاية عقده في حالة عدم التجديد.

كيف تبدو المفاوضات بين ريال مدريد وباريس؟

يتواصل الكر والفر بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص صفقة تعاقد "الميرنجي" مع كيليان مبابي نجم هجوم نادي العاصمة الفرنسية.

ريال مدريد أوضح دائمًا أن التعاقد مع مبابي يعد أولويته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، لكن يواجه تعنتًا واضحًا في التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان، رغم تبقي موسم واحد فقط على انتهاء عقد مبابي في ملعب "حديقة الأمراء" ورفضه التام للتجديد.

ومن المتوقع أن تكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة في مستقبل كيليان مبابي، بعدما أكد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في تصريحات لوسائل الإعلام أنه لم يتغير أي شيء في المفاوضات مع ريال مدريد.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فسرت تصريحات ليوناردو بأن باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد الثاني للتعاقد مع مبابي، والذي كان بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان ينتظر عرضًا أفضل من ريال مدريد مقابل حصوله على خدمات كيليان مبابي.

ما هو تهديد ريال مدريد لنظيره الفرنسي؟

صحيفة "لو باريزيان" كشفت في أنباء عاجلة، أن ريال مدريد أخبر باريس أنه قد ينسحب من المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في حالة عدم الوصل لاتفاق نهائي خلال الصفقة قبل انتهاء يوم الغد الأحد، مما يضع المزيد من الضغوط على باريس.

وفي حالة فشل كل من الناديين في التوصل لاتفاق، قد يواجه باريس خسارة اللاعب بالمجان، أو محاولة إقناعه بالتجديد خلال الموسم.