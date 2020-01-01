ريال مدريد ينضم إلى الصراع على جوهرة بلد الوليد

منافسة حامية على المدافع الشاب..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد انضم إلى قائمة المهتمين، بخدمات الغاني محمد ساليسو، مدافع بلد الوليد.

صاحب الـ20 عامًا، لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية، بعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة بلد الوليد، الذي يصارع من أجل البقاء، خصوصًا مع فقر السجل التهديفي لهجوم الفريق

ساليسو، شارك في 97% من مباريات بلد الوليد في أول مواسمه مع الفريق الأول، حيث فرض نفسه على التشكيلة الأساسية.

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صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن ريال مدريد، مهتم بالمدافع الشاب الذي يملك شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل عن بلد الوليد، مقابل 12 مليون يورو.

وبجانب العلاقة المميزة بين فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، ونظيره في بلد الوليد الظاهرة رونالدو، فإن ساليسو يتفق مع سياسة ريال مدريد التعاقدية، فهو موهبة شابة وبسعر غير مكلف.

سيكون استقدام ساليسو، مشابهًا لصفقة التعاقد مع رافائيل فاران، في 2011، الذي انضم لريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يلعب المدافع الشاب، دورًا في ريال مدريد، خاصة مع تقدم الثنائي سيرخيو راموس (33 عامًا) وناتشو (30 عامًا)، في العمر.

اللاعب أيضًا يحظى باهتمام أتلتيكو مدريد، الذي يسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل، حيث أجرى اتصالاته بالفعل مع بلد الوليد.

ويُناسب ساليسو، طريقة لعب دييجو سيميوني، مدرب الأتلتي، إذ يبلغ من الطول 187سم، كما أن لديه كفاءة كبيرة للتعامل في المساحات الصغيرة وأرقامه الدفاعية جيدة جدًا.

الروخي بلانكوس سيسمح ببقاء اللاعب في صفوف بلد الوليد، حال اتفق على ضمه، لمدة عام من أجل مواصلة عملية النمو والتطور.

ويجذب ساليسو، أنظار أندية الدوري الإنجليزي أيضًا وفي مقدمتهم مانشستر يونايتد، الباحث عن تعزيز دفاعه في الموسم المقبل.