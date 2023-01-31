ريال مدريد يكشف إصابة ميندي.. ومدة غياب صادمة!

تهديد لآمال ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أكد نادي ريال مدريد في بيان له إصابة لاعبه وظهيره الأيسر فيرلان ميندي على مستوى عضلات القدم اليسرى.

لم يحدد النادي موعد عودة ميندي في بيانه، ولكن الترجيحات تشير إلى احتمالية غيابه لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن العديد من الاستحقاقات الهامة للفريق الملكي في الفترة المقبلة.

هذه المدة من الغياب تعني عدم إتاحته لمباراتي ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك ما يتعلق بمباراتي الكلاسيكو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أيضًا لن يكون ميندي متاحًا لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والتي تملك أهمية كبيرة كونها ديربي العاصمة ومن أقوى المباريات التي يواجهها الملكي سنويًا.