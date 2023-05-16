ريال مدريد يقف في طريق تعاقدات برشلونة الصيفية!

ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي تتقاطع مصائرهم في سوق الانتقالات

قد يمنع ريال مدريد غريمه برشلونة وإن كان بشكل غير مباشر من التوقيع مع صفقة منتظرة في الموسم الجديد.

يقترب ريال مدريد من إتمام التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الذي كان هدفًا للريال ولمانشستر سيتي، لكن اللاعب بحسب التقارير فضل ريال مدريد.

ووفقًا لإذاعة كادينا سير فإن توقيع ريال مدريد مع جود سيعرقل انضمام الألماني إلكاي جوندوان إلى برشلونة.

وينتهي عقد إلكاي مع السيتي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ وكان برشلونة يطمح في التعاقد مع لاعب الوسط الذي يقدم مستويات جيدة جدًا مع مانشستر سيتي الذي قد يقدم عرضًا له لتمديد تعاقده مع الفريق وهو ما ألمح إليه بيب جوارديولا مدرب الفريق الذي خسر فرصة التعاقد مع بيلينجهام.

وبتقديم السيتي لعرض جديد لجوندوان فإن برشلونة قد يفقد فرصة التعاقد معه وسيكون السبب تعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام.