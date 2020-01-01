ريال مدريد يقضي على آمال باريس سان جيرمان في كاسيميرو

أيام ويصبح الأمر رسميًا..

توصلت إدارة ريال مدريد لاتفاق مع لاعبها كاسيميرو لتجديد تعاقده مع النادي الملكي بنهاية هذا الموسم، وذلك وفقًا لتقارير من صحيفة موندو ديبورتيفو.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الدولي البرازيلي في سانتياجو برنابيو مع صيف 2021، ما جعل التفاوض حول تجديد عقده منذ الآن ضروريًا للغاية.

باريس سان جيرمان كان أحد أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدمات كاسيميرو، إلا أن بخطوة اليوم، تبخرت آمال النادي الفرنسي في الحصول على لاعب بورتو السابق.

المزيد من الفرق

صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن الاتفاق قد تم بين الإدارة واللاعب، على أن يتم توقيع العقود وإعلان الأمر بصورة رسمية بمجرد انتهاء الموسم الكروي الحالي.

وبدأت الأندية الإسبانية في العودة مرة أخرى إلى التدريبات تحسبًا لاستئناف الليجا في شهر يونيو المقبل بعد توقفها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

كاسيميرو انضم إلى ريال مدريد في يناير 2013 وكان جوزيه مورينيو أول من منحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، ثم أعير إلى بورتو في 2014 وعاد في 2015.

مع وصول زيدان إلى سُدة الحكم في مدريد، أصبح صاحب الـ28 عامًا من الركائز الأساسية في كتيبته، وحتى الآن، لا يوجد بديل فعلي له في الميرينجي.

