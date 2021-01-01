ريال مدريد يقرر مقاضاة طبيب إسباني بسبب المنشطات

رد فعل على ما قاله حول ريال مدريد وفالنسيا

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط لاتخاذ إجراء قانوني ضد الطبيب يوفيميانو فوينتيس بسبب تلميحات المنشطات في حق النادي الملكي ولاعبيه.

الأمر لم يأتِ عبر اتهام مباشر، ولكنه جاء ضمنيًا ليفتح على النادي الملكي أسهمًا من الاتهامات، وهو ما سيجعلهم يلجأون إلى القضاء نظرًا لتشويه سمعتهم من خلال تلك الكلمات.

وحسب المصادر فإن ريال مدريد يفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد يوفيميانو فوينتيس الطبيب الإسباني المتورط في فضائح المنشطات والذي أجرى للتو مقابلة متعمقة مع جوردي إيفول.

ونشرت المقابلة يوم أمس الأحد، وسُئل الطبيب عن علاقته مع مختلف أندية كرة القدم مثل فالنسيا وريال مدريد وبرشلونة وريال سوسييداد، ولكن المشكلة أن إجابته لم تكن واحدة في كل الحالات.

عندما سئل عن فالنسيا على وجه التحديد، كان سريعًا وحازمًا في إنكار تورط لاعبي الخفافيش في تعاطي المشطات، ولكن عندما سُئل عن ريال مدريد، توقف وتنهد وسادت فترة من الصمت، ثم أجاب: "لن أجيب على هذا السؤال:.

بعد هذه الإجابة، صرح جوسيب بيدرول، الصحفي في لا سيكستا، في برنامجه "Jugones" أن ريال مدريد سيتخذ إجراءات قانونية ضد الطبيب وأن الأمور لن تمر مرور الكرام.

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يذكر أن ريال مدريد قد تم اتهمامه بتعاطي عدد من لاعبيه للمنشطات أبرزهم سيرخيو راموس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2017، وذلك وفقًا لوثائق فوتبول ليكس المسربة.