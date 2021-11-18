ريال مدريد يقتحم الصراع على ضم مزراوي

أفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد هو آخر المهتمين بالتعاقد مع المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لأياكس.

وفشل مزراوي حتى الآن في التوصل لاتفاق مع ناديه من أجل مد عقده الذي ينتهي بحلول يونيو من العام الحالي.

ماذا قالت التقارير بخصوص مزراوي وريال مدريد؟

شبكة "ESPN" قالت إن النادي الملكي هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع المغربي في حال لم يمدد مع ناديه الهولندي.

وأوضح التقرير أن ريال يستهدف اللاعب في حال فشلت مفاوضات تمديد عقده، ووقتها سيتحرك لضمه مجاناً الصيف المقبل.

من هي الأندية الأخرى المهتمة بخدمات مزراوي؟

وارتبط اللاعب بعدة أندية كبرى مؤخراً، ولكن التقرير أوضح أن آرسنال هو أكثر الأندية جدية في اهتمامها.

وتضم قائمة المهتمين باللاعب أيضاً ليدز يونايتد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، روما، وآرسنال بحسب التقارير في الأسابيع الماضية.

ما هو موقف الظهير المغربي من تمديد عقده؟

وأوضح مزراوي في توقيت سابق عدم ممانعته لمد عقده مع أياكس، ولكن أوضح أنه منفتح على فرضية اللعب لفريق جديد بالمستقبل كذلك.

ويلعب المغربي مع العملاق الهولندي منذ كان بالثامنة، وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى بلغ الفريق الأول.