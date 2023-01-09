ريال مدريد يفقد نجميه في بطولة كأس السوبر للإصابة

غياب نجمي الريال عن مواجهة فالنسيا للإصابة

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن إصابة ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني في الساق.

ويستعد ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، لمواجهة قوية أمام فالنسيا يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالسعودية.

ووفقًا لبيان النادي الملكي فإن ألابا يعاني من إصابة في الساق اليمنى، فيما تعرض تشواميني لإصابة في الساق اليسرى.

وذكر اليان أن ثنائي ريال مدريد سيقومون بمزيد من الفحوصات لتحديد مدة غيابهما، وأكد على استبعادهم من قائمة الفريق ببطولة كأس السوبر.

وشهدت التدريبات الأخيرة لريال مدريد مشاركة كل من كارفاخال وماريانو مع المجموعة.