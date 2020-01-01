ريال مدريد يفقد مكافآت الدوري والأبطال بسبب كورونا

نجوم ريال مدريد في أزمة بسبب فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نجوم نادي ريال مدريد لن يحصلوا على أي مكافأة في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، المقربة من النادي الملكي، والتي أكدت أن الإدارة ألغت مكافآت الفوز في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

تأتي تلك كخطوة ثانية لتخفيض مصروفات النادي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها كافة أندية أوروبا بسبب فيروس كورونا.

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وكانت كرة القدم قد توقفت لما يقارب الثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وعندما عادت لم تعد الجماهير للمدرجات وهو ما زاد من تأثير الأزمة المالية على الأندية.

وكان نجوم ريال مدريد قد وافقوا في مارس الماضي على تخفيض أجورهم لما تبقى من الموسم الجاري، لمساعدة النادي على تجاوز الأزمة.

ويملك ريال مدريد فرصة جيدة في تكرار أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة عندما حقق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في نفس العام.

جدير بالذكر أن نجوم النادي الملكي كان كل لاعب منهم قد حصل على مليون يورو مكافأة بعد تحقيق ثنائي الدوري والأبطال في 2017.