ريال مدريد يفتح باب الخروج أمام هازارد .. كأس العالم فرصته الأخيرة!

ريال مدريد يفتح باب الرحيل بالكامل أمام إيدين هازارد، على الرغم من نوايا اللاعب بعدم المغادرة في الوقت الحالي.

فقد نادي ريال مدريد الإسباني الأمل بشكل كامل في البلجيكي إيدين هازارد جناح الفريق، وهو الأمر الواضح للغاية من غيابه المتواصل عن المشاركة مع الفريق الملكي في المباريات.

ومنذ مباراة سلتيك الاسكتلندي في جلاسكو، والتي سجل خلالها هازارد هدفًا وصنع آخر، ثم البداية أساسيًا ضد مايوركا وشاختار، وبعدها خوض 10 دقائق ضد لايبزيج، لم يحصل البلجيكي على دقائق، وهو ما يعكس وضعية هازارد في فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي وأنه ليس ضمن خططه على الإطلاق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن هازارد يعرف بالفعل أن باب رحيله عن ريال مدريد مفتوح على مصراعيه، وأن الأمر نفسه ينطبق على عدد آخر من اللاعبين.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد لا يثق في قدرة هازارد على العودة، وأن الأفضل بالنسبة له هو البحث عن مخرج حتى يتمكن من العثور على نادٍ يمنحه فرصة لإظهار قدراته الكروية مرة أخرى.

نوايا هازارد، حسبما أكد التقرير، هي أنه لا ينوي الرحيل، وريال مدريد يعرف ذلك ولن يفرض عليه الرحيل، لكن مع التأكيد على أنه لن يلعب، وسيكون الأمر بالكامل متروكًا إلى هازارد، مثلما كان الوضع مع جاريث بيل وإيسكو.

ريال مدريد يعتقد أن كأس العالم فرصة جيدة قد تجعل هازارد يعيد اكتشاف روحه التنافسية، وأنه إذا قدم أداءً جيدًا في المونديال، فإن ذلك قد يؤدي إلى رغبته في اللعب في مكان آخر والاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى.