ريال مدريد يفاجئ مبابي بقرار غير متوقع.. "لن نعلن الصفقة"

مبابي وقع على عقود ريال مدريد لمدة 5 سنوات

تلقى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، مفاجأة من ريال مدريد الإسباني، حول موعد الإعلان رسميًا عن الصفقة الكبرى، التي ينتظرها عشاق الكرة العالمية خلال الصيف المقبل.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان، في فبراير الماضي، بأنه لا ينوي تجديد عقده مع نادي العاصمة، ليقرر الرحيل في الصيف، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين الهداف الفرنسي، والمدرب الإسباني لويس إنريكي، والذي كان واضحًا في مباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا، عندما غضب اللاعب من استبداله في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى قرار نادي ريال مدريد، بترك الكرة في ملعب مبابي، ومنحه زمام المبادرة لإيجاد الوقت الأمثل من أجل الإعلان عن التوقيع للعملاق المدريدي.

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وبمجرد إخبار مبابي لإدارة باريس سان جيرمان، بقراره في فبراير الماضي، سادت حالة من توتر الأجواء مع رئيس النادي ناصر الخليفي، الذي قرر عدم سفر اللاعب برفقة الفريق في الجولة الآسيوية، ومع اتفاق الفرنسي مع ريال مدريد على حسم الصفقة بتوقيع عقد لمدة 5 سنوات، اتفق النادي الإسباني مع اللاعب على استراتيجية يجب اتباعها، ورفض أي اتفاق طالما كانت هناك مواجهة محتملة بين الريال وباريس في بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريقين لن يلتقيا إلا في حالة التأهل للنهائي الذي سيقام بلندن في الأول من يونيو المقبل.

واشترط مسئولو ريال مدريد على مبابي باختيار الوقت المناسب لإعلان التوقيع، وفق الأوقات التنافسية واحتياجات كتيبة المدرب أنشيلوتي، وبالتالي، فإن استمرار باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، يقف حائلًا أمام إعلان التوقيع.