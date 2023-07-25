ريال مدريد يعمل في صمت.. خطة محبكة من الملكي لخطف مبابي من أنياب الهلال!

ما خطة ريال مدريد لضم مبابي هذا الصيف؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة في مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان.

ومازال مصير النجم الفرنسي غامضًا، بسبب توتر العلاقات بينه وبين إدارة باريس سان جيرمان، ورفضه تجديد عقده ورغبته في الرحيل بنهاية عقده مجانًا.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" يفضل نادي ريال مدريد الانتظار حتى نهاية شهر أغسطس المقبل لتقديم عرض رسمي لضم مبابي، اعتقادًا منهم بأن سعر قائد فرنسا سينخفض لاقتراب نهاية فترة الانتقالات.

وتابعت الصحيفة، أن رغبة كيليان مبابي، هي الانتقال إلى ريال مدريد وليس أي فريق آخر، رغم الاهتمام القوى من نادي الهلال السعودي، وعرضه راتب خيالي على النجم الفرنسي لضمه.

وأوضحت الصحيفة أن التفاوض بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم مبابي سيحتاج إلى وكيل بسبب توتر العلاقة بينهم.

ولم يقدم ريال مدريد حتى الآن، عرضًا رسميًا للتعاقد مع مبابي على الرغم من إعلان باريس سان جيرمان أنه بدأ الاستماع للعروض المقدمة لضم اللاعب.

وظهر مبابي، في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة باريس سان جيرمان إلى اليابان، بعدما قررت إدارة النادي استبعادة من الجولة التحضرية للموسم الجديد.