رسميًا.. ريال مدريد يعلن عن تفاصيل إصابة إيدير ميليتاو

تفاصيل إصابة ميليتاو...

أعلن ريال مدريد، في بيان رسمي نشره مساء اليوم الأحد عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل إصابة إيدير ميليتاو، والتي تعرض لها أثناء فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان المدافع البرازيلي، قد تعرض إلى إصابة أثناء مشاركته في تدريبات منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وبحسب البيان الرسمي، الذي نشره الميرينجي، فإن ميليتاو وبعد خضوعه لبعض الفحوصات، تبين إصابته في العضلات بسبب الإفراط في استخدام العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليمنى.

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ولم يعلن ريال مدريد، عن مدة غياب ميليتاو عن الملاعب، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، قد يغيب لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

ووفقًا لتقرير صحفية "ماركا" الإسبانية، فإن ميليتاو، لن يشارك أمام كل من ريال سوسييداد، وإسبانيول، في الدوري الإسباني، على أن يغيب أيضًا أمام شتوتجارت في أولى مباريات الميرينجي بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيعود لخوض التدريبات الجماعية، صباح يوم الثلاثاء القادم، استعدادًا لخوض مباراة ريال سوسييداد، مساء السبت 14 سبتمبر، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.