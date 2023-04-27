ريال مدريد يعلن اليأس من مدافعه ويعرض للبيع في الصيف

الإصابات المتكررة دمرت مسيرة اللاعب في سانتياجو برنابيو

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تحديد الملامح النهائية للفريق للموسم القادم، وسط تساؤلات حول مصير الجبهة اليسرى وإمكانية تدعيمها بعنصر جديد.

المدافع الفرنسي فيرلان ميندي تعرض للعديد من الإصابات طوال مسيرته مع الفريق، ليعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على إدواردو كامافينجا كظهير أيسر بدلًا منه في العديد من المناسبات المحلية والأوروبية.

إذاعة "كادينا سير" أشارت إلى رغبة ريال في التخلص من ميندي بسبب المشاكل البدنية التي يعاني منها منذ قدومه للنادي، بالإضافة لتألق كامافينجا أكثر منه في هذا المركز خلال هذا الموسم.

وأكدت أن إدارة النادي ترحب ببيع المدافع الفرنسي في حالة وصول العرض المناسب للتخلي عنه، مع الاعتماد على فران جارسيا القادم من رايو فاييكانو بالإضافة للتجديد لناتشو فيرنانديز الذي يمكنه اللعب في هذا المركز، ونفس الأمر بالنسبة لكامافينجا ودافيد ألابا حيث سبق لهما اللعب بنفس المركز من قبل.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة لعب 25 مباراة فقط مع ريال هذا الموسم بكل البطولات ولعب تمريرة حاسمة واحدة وتعرض للعديد من الإصابات العضلية التي أبعدته عن كتيبة أنشيلوتي.