ريال مدريد يعلن إصابة راموس

راموس يدخل مع الدقيقة 84 امام كوسوفو وإنريكي يشرح الوضع

أعلن ريال مدريد رسمياً عن إصابة القائد سيرخيو راموس، وذلك عبر بيان رسمي صدر صباح الخميس.

النادي الملكي ذكر أن القائد يعاني من إصابة عضلية في العضلات الداخلية للساق اليسرى، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها.

وأكد البيان أن حالة راموس ستخضع للمتابعة لمعرفة التطورات، ولم يتم توضيح مدة الغياب المتوقعة.

اللاعب نشر رسالة عبر "إنستجرام" أكد أنه شعر بالإصابة في التدريب الذي خاضه عقب لقاء كوسوفو، وتحسر على سوء الحظ وغيابه عن ريال مدريد في اللقاءات المقبلة.

جريدة "آس" قالت إن اللاعب سيغيب لقرابة الشهر عن الملاعب ولن يلعب في الكلاسيكو ضد برشلونة، أو مباراتي ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

31 مارس

للمباراة الثانية على التوالي تتوجّه الأنظار إلى قرارات مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي المتعلّقة بإشراك القائد سيرخيو راموس مع المنتخب في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز إسبانيا على كوسوفو بثلاثية كرر "لوتشو" تأكيده أن القرار "فنّي بحت ويعود له وحده".

وقال إنريكي: "إشراك راموس عند الدقيقة 84 هو قراري، راموس عائد من إصابة كبيرة على مستوى الركبة ويجب علينا مراعاة هذا الأمر، القائد يبقى قائداً في كل زوايا اللعبة، وعلينا إشراك الأكثر جاهزية في مثل هذه المباريات".

وأضاف: "أنا أقرر من يجب أن يكون أساسياً، لا يهمني كيف يبدو الأمر من الخارج، لا يهمني سوى فريقي، مهما قلت أو شرحت عن راموس سيُثار منه الجدالات".

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بالمقابل أشاد إنريكي بالمستوى الكبير الذي يُقدّمه إريك جارسيا الذي شارك للمباراة الثالثة على التوالي بصفة أساسية، وقال: "هو لاعب مهم جداً وهذا يُظهر لنا لماذا يود مانشستر سيتي التمديد له بالرغم من رغبته الانتقال إلى فريق آخر، لقد أثبت لنا أن حتى بغيابه عن اللعب مع فريقه بإمكانه أن يُقدم مستوى كبير جداً معنا".

وتتصدر إسبانيا مجموعتها برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل يليها السويد بـ6 نقاط، اليونان بنقطتين وكوسوفو بدون أي نقطة.