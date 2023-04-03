ريال مدريد يعترض على الكلاسيكو مبكرًا .. الملكي يهاجم الحكم!

اعتراض من ريال مدريد على حكام مباراة الكلاسيكو بكأس الملك

نشر تليفزيون ريال مدريد اليوم الإثنين جميع الأخطاء المفترضة للحكمين مارتينيز مونويرا وجونزاليس، ضد الفريق في المباريات الأخيرة، بعد قرار تعينهم حكامًا في مواجهة الكلاسيكو القادمة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة حاسمة أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لجريدة "ماركا" اعترض ريال مدريد على اختيار الحكام جوان مارتينيز مونويرا وخوسيه لويس جونزاليس، لإدارة المباراة بسبب تسببوهم مؤخرًا في إيذاء ريال مدريد كثيرًا ولا تعتقد إدارة الفريق الملكي أنهم الأشخاص المناسبون لإدارة مباراة بهذه الأهمية.

ونشر تلفزيون ريال مدريد مقطع فيديو يشير إلى الأخطاء المزعومة للحكام المذكورين ضد النادي الأبيض.

وجاء مضمون الفيديو كالتالي: "سيكون الحكم مارتينيز وفي الفيديو الحكم المساعد جونزاليس، يا لها من مصادفة! ترادف من الذاكرة المؤسفة لريال مدريد ".

وتذكرت القناة الرسمية للنادي كيف أدار نفس الحكمين إحدى المباريات التي تأثر فيها ريال مدريد في تاريخه الحديث وهي مباراة ريال مدريد وإشبيلية في موسم 2020/2021.

وبحسب قناة "آر إم" فإن تلك المباراة "كلفتهم الدوري" وأن الحكام ارتكبوا "ستة أخطاء حاسمة" ضد ريال مدريد.

وشهدت المباراة تسلل مشكوك فيه بسبب "التأثيرات الخاصة لحكم الفيديو المساعد" وهو هدف لإشبيلية سبقه خطأ غير موجود من قبل كاسيميرو وركلة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 1-0، ولا بديل أمام ريال مدريد سوى تحقيق الفوز.