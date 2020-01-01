ريال مدريد يطلب تخفيض رواتب نجومه للمرة الثانية

نادي ريال مدريد يطلب تخفيض رواتب نجومه للمرة الثانية في أشهر قليلة منذ بداية أزمة كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد سيطلب من نجومه تخفيض رواتبهم من جديد بسبب الأزمة المالية التي تضرب النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي تدرس في الوقت الحالي كيفية تخفيض الرواتب من جديد.

وكانت إدارة ريال مدريد قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تقليص رواتب نجوم الفريق الأول بنسبة تترواح بين الـ 10 والـ 20%.

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ويسعى النادي بشكل أساسي من تلك الخطوة لتقليل الخسائر في ميزانية العام، بعدما تعرض للكثير منها بعد أزمة كورونا.

وتسبب خروج ريال مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا أيضًا في تصعيب الأمور على الإدارة بعد أن خسر من مانشستر سيتي قبل أيام.

ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد في العالم الذي قام بتقليص رواتب نجومه حيث سبقه برشلونة والكثير من الفرق الأخرى.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن ريال مدريد لن يدخل لسوق الانتقالات في الصيف الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.