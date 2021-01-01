ريال مدريد يطالب المنتخبات بمعاملة خاصة لنجومه

تخوف كبير من التوقف الدولي

تحدثت تقارير في إسبانيا عن تخوف في ريال مدريد من التوقف الدولي وإمكانية تعرض اللاعبين للإصابات أو عدوى كورونا، خصوصاً مع لُعب ثلاث مباريات في سبعة أيام.

ما المشكلة؟

تتخوف الأندية الأوروبية من التوقف الدولي لمارس المضغوط في القارة الأوروبية، إذ ستلعب المنتخبات الأوروبية ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم في غضون أسبوع.

ويأتي ضغط المباريات لتعويض التأخير في الرزنامة الدولية الخاصة بالتصفيات بسبب التأجيل عقب تفشي وباء كورونا العام الماضي والحالي.

طلبات ريال مدريد

بحسب صحيفة "ماركا"، يريد النادي الملكي من الأندية التي استدعت لاعبيه أن لا يتعرضوا للضغط ولا يشاركوا في كل اللقاءات.

ويخشى ريال مدريد بالتحديد من تعرض الثنائي طوني كروس ولوكا مودريتش للإصابة، وخصوصاً الأخير بسبب تقدمه في العمر.

ووقع استدعاء سبعة لاعبين من صفوف ريال مدريد لتمثيل منتخبات أوروبية مختلفة في تصفيات مونديال 2022 للقارة العجوز.

حالات مشابهة

اقرأ أيضاً .. خليلوزيتش عن حكيمي وأمرابط: المنع من المنتخبات جريمة

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعطى الأندية الحرية لرفض استدعاء لاعبيها للتمثيل الدولي بسبب الظروف الاستثنائية وتفشي وباء كورونا.

ومنعت مثلاً السلطات الصحية في إيطاليا لاعبي إنتر من السفر بسبب وجود أربع حالات إصابة في صفوفه، وإن تمسك مدربو تلك الفرق بوجود لاعبيها.

وأجل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم التصفيات الخاصة بالقارة وقرر عدم لعب جولتي شهر مارس بسبب صعوبات سفر اللاعبين.