ريال مدريد يضع هافيرتس على أعتاب تشيلسي

صفقة تؤكد اقتراب اللاعب من البلوز بصورة كبيرة

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في محادثات مكثفة مع نظيره الألماني ليفركوزن، من أجل خروج لاعبه رينيير جيسوس على سبيل الإعارة.

ليفركوزن أصبح على أعتاب بيع صانع ألعابه كاي هافيرتس إلى تشيلسي، ليبدأ رحلة البحث عن لاعب جديد بهذا المركز ليقع اختياره على البرازيلي الشاب.

رينيير انتقل إلى ريال في يناير الماضي، ولكن فرصة مشاركته مع الفريق الموسم القادم مع المدرب زين الدين زيدان تبدو في غاية الصعوبة.

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وهو ما يجعل النادي الإسباني يرحب بفكرة انضمامه إلى ليفركوزن على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة والمشاركة بصفة أساسية.

الدوري الألماني بالتحديد يعتبر من أفضل الأماكن التي يستطيع رينيير تطوير نفسه بها، خاصة ليفركوزن الذي أخرج العديد من المواهب المميزة الفترة الأخيرة.

ويمنح ليفركوزن ميزة كبيرة لصاحب الـ18 سنة، وهي المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مما يضيف له المزيد من الخبرة الأوروبية.

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وعلى جانب آخر تستمر المحادثات بين النادي الألماني وتشيلسي، وسط إصرار على بيع هافيرتس بـ100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يسعى البلوز لتخفيضه.

يذكر أن ريال كان من أكثر المهتمين بضم هافيرتس، ولكن المطالب المالية لناديه تسببت في خروج النادي الإسباني من السباق تماماً.