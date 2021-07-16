ريال مدريد يضع خطته المالية لتفادي مصير برشلونة

بدأ نادي ريال مدريد يضع خطة اقتصادية تمكنه من تفادي مصير برشلونة المظلم.

لن يكون نادي ريال مدريد الإسباني على عجلة من أمره على الإطلاق مثل غريمه برشلونة على الصعيد الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة كتلة الرواتب.

ريال مدريد أنهى العام الماضي بقيمة إجمالية للرواتب تصل إلى 473.3 مليون يورو، فيما كانت معادلة كتلة الرواتب يجب ألا تتخطى حاجز 448 مليون يورو، وهناك مجال للحركة، لكن النادي الملكي يقترب بشكل خطير من الحد الأقصى.

عودة الجماهير إلى الملاعب في موسم 2021-2022 ستخفف بشكل كبير من وطأة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه ريال مدريد، وقد أنهى النادي الملكي السنة المالية الماضية بأرباح تتخطى 800 ألف يورو، فيما كان من المتوقع أن يخسر 91 مليونًا.

أما في برشلونة، فإن الخسائر تتجاوز 300 مليون يورو، ويجب أن يقوم بتخفيض كبير في كتلة رواتب اللاعبين، والتي تصل بالفعل إلى 347 مليونًا، أي 110% من قيمة الدخل الحالي.

ريال مدريد يحاول في الصيف الحالي التعاقد مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وإدارة "الميرنجي" مجبرة على تعديل الرواتب لاستيعاب أجر الفرنسي، الذي قد يحصل على 25 مليون يورو صافية، أي 50 مليونًا بإضافة الضرائب في الموسم الواحد.

وبذل ريال مدريد بالفعل كل ما في وسعه لتخفيض كتلة الرواتب، والتخلص من كل اللاعبين الذين يعلم أنهم لن يكونوا في خططه، سواء في الفريق الأول أو في الأكاديمية.

كيف يحسن ريال مدريد من وضعه الاقتصادي؟

ومع ذلك، فإن مهمة خفض النفقات في الرواتب خلال الوقت الحالي بطيئة للغاية، حيث رغم تخلص ريال مدريد من سيرخيو راموس الذي كان يحصل على إجمالي 24 مليون يورو في الموسم، إلا أنه تعاقد مع دافيد ألابا الذي سيتقاضى المبلغ نفسه.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن إدارة ريال مدريد تتوقع أن توفر 92 مليون يورو من كتلة الرواتب في صيف 2022، حيث تنتهي عقود خمسة لاعبين هم لوكا مودريتش، وجاريث بيل، ومارسيلو، وإيسكو، ورافاييل فاران، بالإضافة إلى كريم بنزيما ودانييل كارباخال، لكن اللاعبين لديهما بالفعل اتفاق مع النادي للتجديد، في انتظار الإعلان الرسمي فقط.

ويرفض فاران تجديد عقده مع ريال مدريد، وبالفعل أصبح مرشحًا للرحيل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، لذلك فهناك إمكانية لتوفير راتبه المقدر بـ12 مليون يورو.

وبعيدًا عن راتب فاران، فإن ريال مدريد سيحصل على دعم بقيمة 80 مليون يورو في 2022، حيث يحصل مودريتش على 20 مليون يورو سنويًا، فيما يحصل بيل على 30 مليون، ومارسيلو على 16 مليون، وإيسكو 14 مليونًا، والكرواتي هو اللاعب الوحيد الذي لديه خيار للبقاء في النادي لما بعد يونيو 2022، وذلك إذا ما استمر في عطائه الكبير رغم تقدمه في العمر.

نهاية تلك العقود، ستمنح ريال مدريد حرية أكبر في سوق الانتقالات، وستمكنه من تجديد دماء الفريق، وكذلك تجنب السيناريو الذي يعيشه برشلونة في الموسم الحالي، ويجبره على التخلص من لاعبيه بأي ثمن.

اقرأ أيضًا