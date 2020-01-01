ريال مدريد يُصعد من اهتمامه بجوهرة رين

ريال مدريد يسعى لإقناع زيدان ببديل بوجبا..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن اهتمام نادي ريال مدريد، بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا، نجم رين الفرنسي، في تصاعد مستمر.

كامافينجا، الذي ينشط في مركز الوسط الدفاعي، تحت أعين ريال مدريد منذ عامين، ولكن يبدو أن النادي الملكي بات عازمًا على التعاقد معه.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن ريال مدريد لم يتقدم بعرض بعد لكامافينجا، والذي تبلغ قيمته المالية في الوقت الراهن 70 مليون يورو.

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ويزن النادي الإسباني الأمور قبل التقدم بعرض رسمي، إلى رين من أجل الحصول على خدمات لصاحب الـ17 عامًا.

ويضع الميرنجي، ضمن أولوياته التعاقد مع لاعب قادر على اللعب بجوار كاسيميرو، وهو ما وجده في كامافينجا.

ويحمل كامافينجا، المولود في أنجولا، جواز سفر فرنسي، وهو ما يعني أنه لن يشغل أحد الأماكن الثلاثة بقائمة ريال مدريد غير التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يشغلها حاليًا كل من فينيسيوس جونيور و​إيدير ميليتاو​ ورودريجو جوس.

ويتوقف التعاقد مع كامافينجا، على إقناع زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، بقدرات اللاعب، وأنه قادر على أن يُنسي المدرب الفرنسي بالتعاقد مع مواطنه بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد.

وشارك كامافينجا، في 32 مباراة هذا الموسم مع رين في مختلف المسابقات، حيث سجل هدفًا وصنع مثله.