ريال مدريد يصدر قراراً مهماً بخصوص لاعبيه والأولمبياد

هل يشارك لاعبي الملكي؟

أصدر ريال مدريد قراراً مهماً بخصوص مشاركة لاعبيه في الأولمبياد المقبلة الشهر بعد القادم المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان يُفترض أن تقام الألعاب الصيف الفائت، ولكن كسائر البطولات المجمعة، تم تأجيلها للصيف الجاري بسبب جائحة كورونا.

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وذكرت شبكة "TNT" أن النادي الملكي قرر حرمان لاعبيه من المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيف القادم.

القرار سيترك أثراً بالتحديد على المنتخب البرازيلي الذي بحسب التقرير كان سيوجه الدعوة لثلاثة لاعبين من ريال مدريد للمشاركة في البطولة.

اللاعبون الثلاثة هم رودريجو، فينيسيوس جونيور، وإيدر ميليتاو، ولكن ريال مدريد يريد تواجدهم في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

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التقرير أشار إلى أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي رفض مشاركة لاعبيه في طوكيو 2020، ولكن انضم له فلامنجو الذي رفض استدعاء جابيجول، كايو، وبيدرو.

ويفترض أن تنطلق الألعاب في الثالث والعشرين من يوليو وتنتهي في الثامن من أغسطس القادمين.