ريال مدريد يسخر من نفسه .. تغريدة مبكرة وضعته في مأزق بعد الهزيمة من فياريال

فياريال يعاقب ريال مدريد

تعرض فريق ريال مدريد لهزيمة مفاجأة مساء اليوم السبت أمام فياريال بنتيجة 3-2، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد متقدمًا بنتيجة 2-1 خلال أحداث المباراة ولكن قلب فياريال الطاولة عليه وجعله يتلقى الهزيمة الخامسة له هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة عقب تسجيل فينيسيوس، الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 48 من عمر المباراة مضمونها:" فقط استمتعوا ".

ليعاقبهم سريعًا فريق فياريال ويسجل هدفين قاتلين ويحصدون نقاط المباراة الثلاث، ليرفع رصيده للنقطة 47 في المركز الخامس.

وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق ريال مدريد عند 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 12 نقطة عن المتصدر فريق برشلونة.