ريال مدريد يستقبل أموالًا "كالمطر" خلال الأيام المقبلة

أنباء سعيدة للغاية..

يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 كان يومًا هامًا للغاية بالنسبة لريال مدريد، فمن المفترض أن تمتلئ فيه خزائن النادي العاصمي عن آخرها بالأموال بعد فترة طويلة من المعاناة على إثر أزمة فيروس كورونا.

وحددت إدارة ريال مدريد هذا اليوم لتقوم الجماهير خلاله بدفع رسوم الاشتراك لموسم 2020-21 بخصوص التذاكر الموسمية للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا سواء على حدى أو بشكل مشترك.

الموسم الماضي خسر ريال مدريد مبلغًا كبيرًا بسبب غياب الجماهير واضطراره للعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وهذا الموسم لم يتمكن حتى الآن من جني الكثير بسبب الحضور المُحدد في المباريات السابقة.

لكن الآن مع قرار الحكومة الإسبانية بالسماح بالسعة الكاملة للجماهير في سانتياجو برنابيو، حددت إدارة ريال مدريد المقاعد كاملةً (باستثناء التي قيد الإصلاح) ويمكنها جمع أموالًا غزيرة جراء ذلك.

ويمثل دخل ريال مدريد الرسمي من التذاكر الموسمية والحضور الجماهيري 20% من خزينة النادي، وبالتالي، فالمتوقع أن فلورنتينو بيريز هو أسعد الناس حاليًا فالدعم المادي الذي سيساهم جيدًا بمختلف الأصعدة في الفترة المقبلة.

باريس لا يهدأ .. خطة جديدة وربما أخيرة للحفاظ على مبابي

يشار هنا إلى أن ريال مدريد كان من الأندية القليلة حول العالم التي نجحت في عبور أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة لدرجة أن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أكد قدرتهم على التعاقد مع كيليان مبابي وإرلينج هالاند في آن واحد.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأموال في صفقات شتوية خصوصًا مع حاجة كتيبة كارلو أنشيلوتي الملحة إلى دعم مركز قلب الدفاع وكذلك المهاجم الصريح، ويظل الهدف الأكبر التعاقد مع كيليان مبابي الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد وطد موقفه في دوري أبطال أوروبا بالفوز على شاختار يوم الثلاثاء بخماسية نظيفة، ويستعد الآن لمواجهة صعبة أمام برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية يوم الأحد على ملعب كامب نو بالدوري الإسباني.