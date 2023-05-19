ريال مدريد يستغل هبوط عدو برشلونة لحل أزمة المهاجم الصريح

خيار قليل التكلفة وأكثر واقعية

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط بشكل كامل للموسم القادم، بعد الخروج المهين من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي.

السقوط برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي جعل بعض الثغرات تظهر أمام كارلو أنشيلوتي وإدارة النادي، وعلى رأسها عدم وجود البديل المناسب لكريم بنزيما في حالة هبوط مستواه.

ووفقًا لموقع "ريليفو" الإسبانية فإن ريال يعتبر جوسيلو مهاجم إسبانيول، أحد أقوى المرشحين لمنافسة بنزيما على مركز المهاجم الصريح الموسم المقبل، بسبب المستويات المميزة التي قدمها اللاعب الفترة الأخيرة، بالإضافة لتمثيله ريال من قبل مما يسهل الأمور لتسجيله في القائمة الأوروبية للفريق.

وأشار الموقع إلى متابعة ريال لأرقام اللاعب جيدًا، حيث هناك حالة من الإعجاب بقدراته البدنية المميزة وإجادته في الكرات الهوائية، بالإضافة لقدرته على اللعب بظهره إلى المرمى وربط الخطوط.

ومن جانبه يرفض ريال مدريد الدخول في مفاوضات جدية مع إسبانيول في الوقت الحالي، بسبب الظروف التي يعاني منها الفريق ومنافسته على الهبوط، ومن المقرر التفاوض بشكل رسمي بعد حسم مصير الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن تصبح الأمور أكثر سهولة على ريال لضم جوسيلو في حالة هبوط إسبانيول، حيث يعتبر المهاجم الإسباني هو الخيار الأسهل والأقل تكلفة، بالنظر إلى بعض الخيارات الأخرى مثل كولو مواني وفيكتور أوسيمين وهاري كين ودوشان فلاهوفيتش.

يذكر أن جوسيلو البالغ من العمر 33 سنة نجح في تسجيل 16 هدفًا وصنع 4 في 35 مباراة لعبها مع إسبانيول هذا الموسم.