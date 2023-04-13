ريال مدريد يستغل معاناة تشيلسي لخطف نجمه بقيمة مخفضة

ريال مدريد يطلب نجم تشيلسي مجددًا

ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم، أن إدارة نادي ريال مدريد لم تفقد الأمل في ضم نجم فريق تشيلسي ريس جيمس، في الصيف القادم.

وكان ريال مدريد مهتم بضم مدافع إنجلترا في الفترة الماضية وتحديدًا منذ 12 شهرًا وعرض شرائه مقابل 44 مليون جنيه إسترليني فقط.

ولكن وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع ريس جيمس، إذا اضطر تشيلسي لبيع اللاعبين هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد ألتزم بمستقبله مع البلوز من خلال توقيعه على عقد طويل الأجل حتى عام 2028.

ويعتقد ريال مدريد أن جيمس يمكن أن يكون خيارًا إذا احتاج تشيلسي إلى موازنة مالية بعد إنفاق 600 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد هذا الموسم.