ريال مدريد يستعين بخطة مودريتش لإغلاق أبواب السعودية أمام بنزيما

الكرة في ملعب المهاجم الفرنسي

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، وضع الكرة في ملعب مهاجمه المخضرم كريم بنزيما فيما يخص توقيعه على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي.

التجديد جاهز في أي وقت لو رغبت في التوقيع .. هذه كانت رسالة فلورنتينو بيريز رئيس العملاق المدريدي إلى نجم الفريق الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال قرر انتهاج نفس السياسة التي اتبعها مع الكرواتي لوكا مودريتش، من أجل الحفاظ على الثنائي في سانتياجو برنابيو لفترة أطول بترك الاختيار للاعب بدلًا من الضغط عليه.

وتأتي هذه الخطوة بعد التصريحات التي أدلى بها كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، حيث أكد أن بنزيما سيكون هو المهاجم الأساسي للميرينجي الموسم القادم.

وأشارت "ماركا" إلى أن الوضع الراهن لا ينذر بإمكانية رحيل بنزيما عن ريال، ولكن لا توجد اجتماعات في الوقت الحالي من أجل حسم الموقف بشكل نهائي.

وأكدت أن علاقة بنزيما بريال مدريد تجعل من الصعب استسلامه لبعض الإغراءات الخارجية لإقناعه بمغادرة النادي، بسبب تلقيه بعض العروض الضخمة من أندية بالدوري السعودي مثل ما حدث مع مودريتش وليونيل ميسي وسيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتس.

يذكر أن صاحب الـ35 سنة سجل 13 هدفًا وصنع 3 في 21 مناسبة لعبها مع ريال بكل البطولات خلال هذا الموسم.