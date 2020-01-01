ريال مدريد يستعيد نجمه المُصاب قريبًا

نبأ سار..

سيستعيد ريال مدريد مهاجمه ماريانو دياز الأسبوع المقبل عند التأكد من تعافيه من إصابته الطفيفة التي حرمته من المشاركة في تدريبات الملكي مؤخرًا.

وكان الميرينجي قد عاد إلى التدريبات منذ 10 أيام على مرحلتين وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإسباني استعدادًا لاستئناف الليجا في شهر يونيو المقبل.

لم يشارك دياز في التدريبات حتى الآن، فصاحب الـ26 عامًا يُعاني من من جلطة صغيرة في قدمه لكنها مؤلمة، واضطر الأطباء للتعامل معها ثلاث مرات للتخفيف من آلامه.

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المتوقع أن تنتهي هذه الآلام بنهاية هذا الأسبوع، وحال عدم حصول مضاعفات، سيعود دياز أخيرًا للتدريبات في الأسبوع المقبل، بينما يقوم حاليًا بجلسات لتأكيد جاهزيته البدنية للمشاركة في المران.

ويُعاني ريال مدريد من إصابة مهاجمه الثاني لوكا يوفيتش، إذ سيغيب المهاجم الصربي لفترة طويلة نتيجة لكسر في المفصل الخارجي للقدم اليُمنى، ما يُزيد من أهمية استعادة دياز قبل استئناف الليجا.

ورغم أن دياز لم يشارك سوى في 65 دقيقة بمختلف المسابقات رفقة كتيبة زين الدين زيدان قبل توقف الموسم في مارس الماضي، لكن يتوقع أن يزداد دوره كثيرًا في المباريات المتبقية كونه المهاجم البديل الوحيد المتاح.

يذكر أن المهاجم البرازيلي قد جذب الأنظار له بعد تسجيله لهدف في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بعد نزوله بلحظات قليلة، في المباراة التي انتصر فيها النادي المدريدي بهدفين نظيفين.