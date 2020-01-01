ريال مدريد يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الشتوية

الشباب عنوان صفقات ريال مدريد الشتوية

يبدو أن ريال مدريد الإسباني لا يزال يحاول تدعيم الفريق ببعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

الميرنجي كان قد نجح في بداية سوق الانتقالات في ضم البرازيلي صاحب الـ18 عاماً رينيير خيسوس قادماً من فلامينجو البرازيلي، ليلعب اللاعب رفقة فريق الكاستيا.

ولم يكشف فريق ريال مدريد عن قيمة الصفقة ولكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن الميرنجي أنهى الصفقة مقابل 30 مليون يورو.

وحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية فأن ريال مدريد حصل على توقيع اللاعب هوجو كلاوديو فاييخو أفيليس جناح نادي مالاجا.

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وتابعت: "اللاعب صاحب الـ19 عاماً وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى ريال مدريد في عقد يمتد حتى 2023".

ووفقاً للاتفاق الذي نقلته الصحيفة فأن اللاعب لن ينضم إلى الميرنجي الآن ولكن الصيف المقبل وسيقضي باقي الموسم معاراً إلى ديبورتيفو لاكرونيا.

اللاعب الشاب يلعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر وتم تصعيده هذا الموسم إلى الفريق الأول لمالاجا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وشارك هذا الموسم في 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بالشراكة مع برشلونة برصيد 43 نقطة ولكن برشلونة يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف.