ريال مدريد يستعد لبيع فاران لمانشستر يونايتد!

ريال مدريد يدرك خوف رافاييل فاران من التجديد، ويخشى رحيله المجاني.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد يتوقع أن يكون موقف لاعبه الفرنسي رافاييل فاران من التجديد سلبيًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي ذكرت أن اللاعب قد يرحل عن صفوف النادي بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، مما يجعل انتظار ريال مدريد عليه خسارة فادحة للملكي، حيث قد يرحل بشكل مجاني.

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ويفكر النادي الملكي في بيع اللاعب لصالح نظيره مانشستر يونايتد الذي يسعى للحصول على خدمات قلب دفاع قوي بجوار هاري ماجواير.

ولا يعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد المهتم بضم اللاعب، حيث كشفت تقارير صحفية سابقة عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه.

وكان مانشستر يونايتد في مقدمة المهتمين به بعد انتهاء كأس العالم في 2018 بحسب ما ذكرت الصحيفة، حيث كان النادي مستعدًا لدفع 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن فاران كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من لانس الفرنسي في عام 2011 مقابل 10 مليون يورو فقط.