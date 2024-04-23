ريال مدريد يستخدم سلاحًا مضادًا ضد برشلونة في معركة حكم الكلاسيكو

تسجيلات غرفة الـVAR تثير الجدل من جديد

لا يزال الجدل الذي فجره أداء التحكيم في مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، مسيطرًا على جماهير الناديين ووسائل الإعلام في إسبانيا.

وسقط برشلونة في فخ الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة (2-3)، الأحد الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت مباراة الكلاسيكو، قد شهدت واقعة مثيرة للجدل عندما طالب لاعبو البارسا باحتساب هدف للاعب لامين ياما، زاعمين أن كرته تجاوزت خط المرمى، إلا أن حكم اللقاء رفض الأمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تقريرًا أكدت خلاله أن هناك حالة غضب في ريال مدريد من الهجوم البرشلوني على حكم اللقاء بسبب كرة لامين يامال، بينما يتجاهل الجميع أن الهدف الأول لبرشلونة جاء من خطأ واضح على كريستنسن تجاه توني كروس.

وأضاف التقرير: "قفزة كريستنسن مرت دون أن يلاحظها أحد ولم يقم سوتو جرادو ولا حكم الفيديو المساعد بمراجعتها، على الأقل كان عليه أن يخطر حكم الفيديو المساعد".

وتابع: "في التسجيلات الصوتية التي نشرها الاتحاد الإسباني، اقتصر سانشيز مارتينيز، حكم تقنية الفيديو (VAR)، على إخبار سوتو جرادو بأن قراره مؤيد من الغرفة لإنهاء اللعبة ليس أكثر".

وأردف: "علاوة على ذلك، يتذكرون في مدريد بمرارة أنه قبل بضع سنوات تم إلغاء هدف حاسم لجاريث بيل في مباراة الكلاسيكو بملعب كامب نو، بسبب قفزة مع جوردي ألبا بالكاد لمسه".