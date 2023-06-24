ريال مدريد يستخدم بيونسيه وتايلور سويفت لتسهيل صفقة مبابي!

محاولة لإنهاء سيطرة برشلونة

يطمح نادي ريال مدريد الإسباني، في استغلال كل الموارد المتاحة من أجل حسم التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في أقرب فرصة ممكنة.

مبابي جعل الأمور صريحة بالنسبة لباريس، حيث أخبر النادي الفرنسي بعدم رغبته في التوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2024، ليكون الرد إما التجديد أو البيع هذا الصيف.

موقع "relevo" الإسباني أكد أن فلورنتينو بيريز سيعتمد على الحفلات التي سيتم إقامتها في ملعب سانتياجو برنابيو بشكله الجديد من أجل تمويل صفقة التعاقد مع مبابي الذي قد تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن الخطوة الأولى ستكون بحفل للمغنية العالمية تايلور سويفت في مايو 2024، ومن المتوقع أن تكون مجرد بداية للمزيد من الحفلات الصاخبة التي ستجلب الأموال للنادي الإسباني، بفضل القدرات الهائلة لسانتياجو برنابيو بعد التجديدات التي تتيح استقبال جميع أنواع الحفلات والأحداث الهامة.

ويطمح النادي في مساعدة التصميم الجديد على استضافة الأحداث على مدار 365 يومًا في السنة، لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لتوليد الدخل الذي سيقدر حسابه في الطابق الرئيسي للملعب بنحو 400 مليون يورو سنويًا، وهو ما يغطي صفقة مبابي مرتين.

ويريد ريال منافسة مدينة برشلونة الإسبانية على استضافة الحفلات الموسيقية لكبار نجوم العالم، حيث سبق أن قام فريق كولدبلاي الغنائي بعمل 4 حفلات في إسبانيا جميعها كانت في برشلونة، كما أن بيونسيه أقامت حفلها في إسبانيا بالمدينة الكتالونية، لذلك يسعى العملاق المدريدي لاستقطاب بيونسيه وكولدبلاي والمزيد من الفنانين في المستقبل القريب.