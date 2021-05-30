ريال مدريد يسبق مانشستر سيتي نحو خطف "جوهرة الأرجنتين"

البركة بالشباب..

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد تفوق في السباق الذي ضمه مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وعدة أندية أخرى للتعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية جونزالو سوسا.

ريال مدريد يريد بجدية التعاقد مع الأرجنتيني الموهوب جونزالو سوسا البالغ من العمر 16 عامًا ولاعب نادي ريسينج الأرجنتيني الذي خطف الأضواء مؤخرًا.

ويؤكد وكيل أعماله مارتين سندوا: "العديد من الأندية تريده في الوقت الحالي، لكن ريال مدريد أرسل أشخاصًا إلى هنا في الأرجنتين وسنعقد اجتماعات معهم هذا الأسبوع".

سوسا من مواليد 2005 وعمره في الوقت الحالي 6 عامًا فقط، هو صانع ألعاب ولاعب رقم 10 يلعب في مركز الوسط الهجومي مع نادي راسينج كلوب ويقدم مستويات مميزة.

القدم اليمنى هي المفضلة لديه، كما يتميز سوسا بتمريراته الدقيقة وبشخصيته القوية خاصة عندما يفرض عليه الخصم ضغطًا شديًا في الرقابة في الثلث الاخير من الملعب وهذه الشخصية نادرة لدى لاعب في عمره..

بحسب صحيفة آس فإن مدرب ريال مدريد السابق سانتياجو سولاري نصح النادي الملكي بجلب هذه الموهبة منذ الموسم الماضي عندما كان على رأس الجهاز الفني للفريق.

بالرغم من ان سولاري ترك الريال واصبح مدربًا لنادي كلوب أمريكا المكسيكي، إلا أن الريال مازال يتابع سوسا، والآن بات قريبًا من التعاقد معه بالفعل.

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يذكر أن بيب جوارديولا كان قد أبدى إعجابه باللاعب في وقت سابق وأمر إدارة مانشستر سيتي بالتحرك من أجل خطفه قبل أن تنقض عليه الأندية الكبرى.