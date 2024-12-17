ريال مدريد يزاحم مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ على "واعد اليونان!"

صفقة يطمح كبار أوروبا في الحصول عليها بقوة

دخل ريال مدريد خط المنافسة مع مانشستر يونايتد على صفقة قوية في الدوري اليوناني، وواعدة للمستقبل كما يستهدف الفريق الملكي في السنوات الأخيرة.

اللاعب الواعد تشارالامبوس كوستولاس المتوهج هذا الموسم مع أولمبياكوس اليوناني، دخل على رادار يونايتد من فترة، لكن الجديد أن ريال مدريد يطمح لاقتحام الصفقة.

إنه يتدرب تحت قيادة خوسيه لويس مينديليباو في أولمبياكوس، ويستطيع اللعب في مراكز الهجوم كافة، ويملك موهبة يستطيع الملكي التعويل عليها في المستقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر لا يتعلق فقط بمانشستر يونايتد وريال مدريد، كوستولاس مستهدف أيضًا بواسطة وست هام وبايرن ميونخ، لكن مانشستر هو أكثر المتابعين عن كثب.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصفقة قد تتم مقابل 20 مليون يورو، قيمة قد يجد ريال مدريد وغيره من الراغبين في ضم كوستولاس أنفسهم مضطرين لدفع أكثر منها بكثير في المستقبل حال استمرار تألق كوستولاس وزيادة نضجه، لكن هناك إيجابية تتعلق بانتهاء تعاقده في 2026 وعلى الأرجح سيضطر الفريق اليوناني لخسارة موهبته بالمجان لو لم يقبل العروض في الوقت الراهن.

وقد سجل كوستولاس ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 18 مباراة خاضها هذا الموسم، كما شارك في خمس من أصل ست مباريات خاضها أوليمبياكوس في الدوري الأوروبي.