ريال مدريد يزاحم برشلونة على ضم فينالدوم

نجم ليفربول وجوهرة كلوب بين ريال مدريد زيدان وبرشلونة كومان

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم خلال موسم الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

وبذلك يزاحم ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة والذي كان قريبًا من ضم متوسط الميدان الدولي الهولندي خلال الميركاتو الصيفي الماضي ولكن الأمور لم تتم.

في الوقت الحالي يبدو أن فينالدوم بات قريبًا من الرحيل عن صفوف ليفربول الذي ضم تياجو ألكانتارا الصيف الماضي قادمًا من بايرن ميونخ لكي يلعب دورًا أساسيًا.

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وفينالدوم يعد أحد لاعبي كومان المفضلين لتعزيز خط وسط برشلونة في الوقت الحالي مع عدم الثقة في خدمات سيرجيو بوسكيتس لسنوات مقبلة.

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و على الرغم من الحاجة لخدماته على المستوى الفني، فإن الأزمة الاقتصادية من الممكن ألا تسمح له بالانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني قبل تخلص برشلونة من أعبائه الإضافية

ولذلك سيكون ريال مدريد خيارًا ٍأسهل على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي حيث لم يدخل النادي الملكي سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة إلا لكي يبيع ويخرج لاعبيه على سبيل الإعارة.

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ومن ناحية المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، فإن زين الدين زيدان لا يكره تحسين نواة وسط الميدان بالنسبة للفريق الملكي خاصة مع تراجع أسهم بوجبا في الآونة الأخيرة.