ريال مدريد يريده.. خسارة مفجعة متوقعة لتشيلسي في كيبا!

الحارس الإسباني يقدم مستوى رائعًا..

يبدو ريال مدريد مستعدًا لإبرام صفقة انتقال دائمة من أجل حارس مرماه الحالي كيبا أريزابالاجا المنتقل على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي.

الأداء القوى لكيبا مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى "لوس بلانكوس" والذي كان آخر محطاته أمام برشلونة في الكلاسيكو، دفع ريال مدريد إلى التشبث به لأطول وقت ممكن.

لكن مبلغ الشراء الذي ينوي ريال مدريد شراء عقد كيبا به، هو 17.5 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة ستمثل خسارة كبيرة للغاية بالنسبة لتشيلسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقد اشترى تشيلسي كيبا في 2018 مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أنه إن صادق على عرض ريال مدريد، فسيخسر ما يوازي 72 مليون جنيه إسترليني!.

لا يبدو تشيلسي أفضل فريق في إدارة صفقاته، سواء الراحلين عنه أو القادمين إليه، وقد خسر خلال السنوات الماضية الكثير من الأموال لبناء فريق تنافسي، يبدو أن انتظار جماهير "البلوز" لقدومه مرشح لأن يكون أطول.