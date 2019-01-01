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ريال مدريد يرفض إعارة خاميس لنابولي

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نابولي لم ييأس رغم رفض ريال مدريد عرضه الأول لاستعارة خاميس رودريجيز

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

رفض ريال مدريد العرض الأول المقدم من نادي نابولي من أجل استعارة النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز.

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وكان خاميس رودريجيز قد عاد إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ ورفض الفريق البافاري تفعيل بند الشراء.

وبوجود زين الدين زيدان لا يبدو أن هناك فرصة محتملة لخاميس، لذا فإن الرحيل سيكون هو الملاذ الوحيد أمامه إذا أراد المشاركة.

وأرسل نابولي عرضًا لاستعارة خاميس لمدة عامين على غرار ما فعله بايرن ميونيخ مع النجم الكولومبي قبل موسمين من الآن.

ولكن ريال مدريد رفض العرض بسبب تراجع القيمة المادية، ما جعل نابولي يعيد التفكير في كيفية إرسال العرض الثاني.

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يذكر أن خاميس رودريجيز يشارك حاليًا في كوبا أمريكا المقامة في البرازيل رفقة منتخب كولومبيا، ويقدم أداء كبيرًا حتى الآن.  

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