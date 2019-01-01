ريال مدريد يرسم خطة وموعد الانقضاض على بوجبا

كشفت تقارير صحافية إسبانية وكذلك بريطانية، عن آخر مستجدات صفقة الفرنسي بول بوجبا، المحتمل انتقاله من صفوف مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المشتعلة في الوقت الراهن.

وأعطى بطل العالم وسائل الإعلام العالمية فرصة على طبق من فضة للتكهن حول مستقبله، وذلك بعد القنبلة الصحافية التي فجرها منتصف هذا الشهر، باعتراف واضح وصريح، برغبته في مغادرة مسرح الأحلام هذا الصيف.

وتضاربت الأنباء حول مصير صاحب الـ26 عامًا، ما بين تقارير واردة من إيطاليا تتحدث عن فرص يوفنتوس في استعادة لاعبه السابق، وأخرى متداولة على رأس الساعة في إسبانيا، جُلها تُجمع على أن بوجبا هو سادس صفقات اللوس بلانكوس للموسم الجديد.

كما في إنكلترا، هناك حالة إجماع على أن إدارة النادي لن توافق بسهولة على بيع أغلى لاعب في العالم سابقًا، لكن اليوم السبت، نقلت صحيفة "ديلي ستار" عن "آس"، أن مسؤولي النادي الميرينجي، رسموا بالفعل الخطة النهائية وموعد غلق الصفقة السادسة.

ولفت المصدر أن رئيس الريال ومجلس إدارته حددا موعدين لإعلان الصفقة، الأول مع بداية شهر يوليو، باعتباره يوم عودة لاعبي اليونايتد إلى قاعدة التدريب "كارينجتون"، وسيكون أمام اللاعب فرصة لإخبار مدربه أوليه جونار سولشاير برغبته في البحث عن تحد جديد.

التاريخ الثاني، في الثالث عشر من نفس الشهر، وذلك متوقف على نجاح محاولة تمرد بوجبا على ناديه، قبل مواجهة بيرث جلوري الأسترالي في لقاء ودي، ضمن الجولة الاستعدادية للموسم الجديد، التي سيخوضها الفريق في سنغافورة، الصين وكارديف، أي عندما يتخلف عن الرحلة، وتصبح الأمور متعلقة على مفاوضات كلا الناديين فقط.

استطلاع للرأي يظهر رفض الغالبية من جماهير برشلونة عودة نيمار 🔵🔴



كشمجع لبرشلونة.. هل أنت مع عودته أم ضد؟ pic.twitter.com/mpqOitD3JB — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

ولفت التقرير كذلك، أنه في حال لم يتمكن الريال من الاتفاق مع المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد خلال هذه الفترة، ففي الغالب سيضطر لصرف النظر عن الفكرة برمتها هذا الصيف، بناء على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، باصطحاب كل الوجوه الجديدة معه في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية.